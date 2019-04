DO METRÓPOLES



A cantora Anitta, que já assumiu ser bissexual, foi flagrada beijando duas mulheres.

A imagem foi feita por um figurante, nos bastidores da gravação de um dos clipes de Kisses, novo álbum da artista, a ser lançado nesta sexta-feira (5/4).

As fotos foram divulgadas no programa Fofocalizando, do SBT, nesta quinta (4/4), pelo colunista e autor da biografia “não autorizada” da funkeira, Leo Dias.

A assessoria de imprensa de Anitta decidiu não se manifestar sobre o fato.

Também não é possível confirmar se as imagens da troca de beijos com as duas mulheres faz parte de um dos clipes de Kisses, já que a cantora já beijou outras mulheres no clipe 'Não Perco Meu Tempo', além de dar um selinho em Isis Valverde em Essa Mina é Louca.

Veja o vídeo:

