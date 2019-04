DA REVISTA MONET



Charlize Theron está pronta para o seu próximo relacionamento. Em entrevista ao portal Entertainment Tonight, a atriz revelou que está esperando que alguém "tome coragem" e namore com ela.

Durante evento para promover seu novo filme, 'Long Shot', ao lado de Seth Rogen, Charlize revelou que está solteira há 10 anos. "Alguém só precisa tomar coragem e chegar junto", disse ela. "Estou chocantemente disponível".

Em 'Long Shot', Rogen interpreta Fred, um homem que reencontra sua primeira paixão, uma das mulheres mais influentes do mundo, Charlotte Field. Enquanto se prepara para concorrer à Presidência, Charlotte contrata Fred como seu redator de discursos e os dois se aproximam mais do que deveriam.

O último relacionamento público da atriz foi com Stuart Townsend, que ela conheceu no set do filme 'Trapped', de 2002. Eles se separaram em 2010. Ela começou a namorar Sean Penn em dezembro de 2013 e anunciou seu noivado no ano seguinte, embora eles tenham se separado em 2015.

Enquanto Charlize Theron está aparentemente procurando por um namorado, Seth Rogen está se divertindo com os eventos para promover a comédia romântica. Como ele disse ao portal na quinta-feira, "Eu estava muito consciente de que ficaria ao lado de Charlize para muitas fotos. Eu sempre tenho essa imagem na cabeça de nós como se fosse Beyoncé ao lado de Ed Sheeran em uma camiseta e eu fiquei tipo 'não, não quero isso'”, ele brincou.

Reprodução Charlize Theron e Sean Penn na edição de 2015 do Festival de Cannes

