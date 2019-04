DA REVISTA MONET



A Rainha Elizabeth 2ª proibiu que a atriz e duquesa Meghan Markle faça uso das joias presentes na coleção real. A informação foi revelada por um funcionário da realeza em depoimento ao jornal britânico The Sun. Segundo a publicação, a decisão tomada pela monarca deixou o Príncipe Harry chateado.

“As novas regras têm como objetivo manter a ordem, a hierarquia e a precedência”, explicou a fonte do jornal. O contato relata que o incômodo gerado pela decisão é fomentado pelo fato da esposa do Príncipe William, a duquesa Kate Middleton, continuar com acesso pleno às joias da realeza.

“Nem todos os itens da coleção real estão à disposição da Meghan a partir de agora”, relatou. “É apenas natural que a Kate, como próxima Princesa e membro sênior da família ainda continue tendo acesso. Ao mesmo tempo, isso não quer dizer que a Meghan jamais voltará a ter acesso aos itens”, ponderou.

A fonte ligada à realeza explica que a proibição imposta pela Rainha é motivada principalmente por seu incômodo com o comportamento exigente e, às vezes, inconveniente de Markle, extremamente exigente com os funcionários reais à disposição dela. Desde seu casamento com Harry pelo menos três de suas auxiliares já pediram demissão.

O excesso de demandas da esposa de Harry inclusive a fez ser apelidada de ‘enxaqueca’ por parte do staff real. O The Sun lembra que o próprio príncipe teria incentivado os excessos da esposa, alertando à sua equipe pessoal em seguida ao seu casamento que “a Meghan deve ter tudo aquilo que quiser”.

No momento, Markle está esperando pelo primeiro filho dela com o Príncipe Harry. A expectativa é que o bebê nasça entre o final de abril e o início de maio. O casal real ainda não revelou o sexo da criança e nem o nome com o qual ela será batizada.

Getty Images A Duquesa de Cambridge e esposa do Príncipe William, Kate Middleton

