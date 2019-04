DA QUEM



Uau! Aline Riscado deixou os fãs impactados ao mostrar uma foto em que aparece se alongando no Rio com uma vista estonteonte ao fundo. "Um nascer do sol desses", disse ela nesta quinta-feira.

Os seguidores não economizaram nos elogios. "Um desenho desses", suspirou um internauta. "Uma elasticidade dessas", disse outro, impressionado com o fato de Aline conseguir colocar o pé na cabeça.

De top, shortinho e com os cabelos presos, a atriz exibiu o corpão de sempre, conseguido e mantido à custa de muito treino e alimentação correta.

Dona de uma barriga chapada com tanquinho cheio de gominhos, ela já contou que além de funcional por personal trainer, evita comer bobagens e procura, de uma forma geral, ter uma vida saudável.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/aline-riscado-mostra-flexibilidade-incrivel-em-foto-impactante.html