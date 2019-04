DA QUEM



Tatá Werneck usou o seu Twitter para explicar o motivo de não querer saber o sexo do filho ainda. A atriz está grávida do primeiro filho de Rafa Vitti.

"Decidi não saber o sexo do bebê pra fazer chá revelação", explicou ela, que tem descontado na comida a ansiedade para saber se terá um menino ou uma menina.

"Desde então tento invadir todos os sites e celulares e subornar minha amiga pra ela me falar porque me arrependi. Minha experiência com começar uma dieta e engordar cinco quilos imediatamente deveria ter me ensinado", contou.

A futura mamãe escolheu lembranças inusitadas para o chá de revelação do sexo do bebê. A atriz, de 35 anos, elegeu chaveiros de crochê nos formatos dos órgãos sexuais femininos e masculinos.

"Prontos os brindes do meu chá revelação! Como não sei o sexo ainda pedi pra incrível @mali_rio confeccionar órgãos de bolso que servem como chaveiro do amor", contou ela.

Alguns seguidores famosos de Tatá gostaram da ideia. "Amei", disse o coreógrafo Justin Neto. "Querdes um pênis de bolso?", respondeu ela. Vitória, do duo AnaVitoria, disse que amava a Tatá. "Também, musa! Aceita uma vagina? É de coração", brincou. "Que demais", comentou Giovanna Lancellotti. "Eu quero", pediu a atriz Andreia Horta.

Logo depois, Tatá usou o seu Twitter para comentar as reações de seus seguidores às lembranças. Muita gente reagiu de forma negativa também. "Muita gente gostando dos brindes e muita gente me xingando. Na maioria mulheres. Que acham desrespeito o brinde mas não acham desrespeito xingarem uma mulher e grávida. Basta apenas não fazerem no chá de vocês. Afinal é meu chá."

No dia primeiro de março, colunista e apresentador Léo Dias anunciou que a atriz estava grávida de cinco semanas. Em meados de abril de 2018, a comediante chegou a admitir, em entrevista, que sofre de endometriose.

A futura mamãe tem feito reposou durante a gestação. "Estou com hiperêmese gravídica: um negócio que dá mujito enjoo e você tem vontade de vomitar todos os seus órgãos no tapete da sala. Então passo o dia basicamente olhando pro teto (já é um aprendizado pra quem nunca conseguiu ficar parada)", contou ela.

