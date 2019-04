DO EXTRA



Um general da cavalaria dos EUA, considerado um herói nacional, pode ter sido mulher. É o que diz um estudo que analisou o DNA de partes de um esqueleto que seria de Casimir Pulaski.

O estudo foi conduzido por pesquisadores da Georgia Southern University, no estado da Geórgia (EUA).

De acordo com os resultados, que será exibido pelo Smithsonian Channel, Pulaski teria uma condição conhecida como hiperplasia adrenal congênita.

Essa condição intersexual em mulheres faz com que elas produzam grande quantidade de hormônios esteroides masculinos que podem levar ao desenvolvimento sexual anormal e fazer a genitália feminina ficar masculinizada.

Os pesquisadores afirmam que a forma da pélvis do general é tipicamente feminina. As partes do esqueleto analisadas e a estrutura facial apontam para o corpo de uma mulher.

O material genético analisado teve grande compatibilidade com o de uma sobrinha-neta de Pulaski. O corpo, enterrado em Savannah (Geórgia, EUA) foi exumado em 1998.

Nascido na Polônia em 1745, Pulaski lutou contra a Rússia antes de seguir para a América a fim de se juntar à revolução contra as forças colonizadoras britânicas.

Pulaski dá nome em várias partes dos EUA a ruas, avenidas, praças, escolas, parques, fortes e até submarino nuclear.

AP Exumação do corpo de uma sobrinha-neta de Pulaski

Fonte: https://extra.globo.com/noticias/page-not-found/general-heroi-americano-pode-ter-sido-mulher-diz-estudo-23576179.html