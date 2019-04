DO METRÓPOLES



Internautas acusam o ex-BBB Antônio Rafaski de estuprar a youtuber Vitoria Castro durante um cruzeiro realizado em março pela marca Chilli Beans. Após a jovem revelar, em vídeo publicado no YouTube na quinta-feira (4/4), o episódio e envolver um ex-BBB na polêmica, os fãs da artista reviraram internet atrás de um nome.

Eis que, no olho do furação, Antônio — irmão gêmeo de Manoel, com quem esteve no Big Brother Brasil 17 — se manifestou nas redes sociais. Isso porque o rapaz se deu conta das várias acusações que começaram a circular, ainda mais devido a ele ter sido um dos ex-BBBs (com Manoel), além de Rafael Licks (BBB15), a estar no cruzeiro.

Vitoria, contudo, negou que o responsável pelo crime tenha sido Rafael. “Conheci ele no navio e é um cara sensacional, não tem nada a ver com essa história”, disse. Desta forma, as setas se voltaram para Antônio.

Indignado — e mesmo sem ter o nome citado pela youtuber –, o rapaz disparou via Stories: “Ontem eu recebi algumas mensagens e marcações em alguns Instagram de fofoca sobre um suposto vídeo. A única coisa que quero dizer aqui… Na verdade, dar uma satisfação para quem me acompanha e para os meus amigos”, começou.

Antônio contou que acionará seus advogados: “Estou com a minha consciência tranquila e todas as medidas cabíveis dentro da Lei já estão sendo tomadas”.

Rafael também se defendeu na internet, alegando ter ficado chateado com as acusações. Ele, porém, entendeu o lado da youtuber. “Ela não fez por mal, mas para mim já está resolvido”, disse. “Achei um absurdo [o episódio de estupro]. Conheci a Vi lá [no cruzeiro], adorei ela, mas não tivemos nada. Falei: ‘Vou ter que falar com a Vi para ela se reportar'”, concluiu.

Fonte: https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/celebridades/ex-bbb-antonio-acionara-a-justica-apos-web-acusa-lo-de-estupro