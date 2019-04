DA REVISTA MONET



A revista espanhola Semana revelou uma série de detalhes desconhecidos da vida da atriz Angelines Fernández (1922-1994), famosa por seu trabalho como a personagem Bruxa do 71 da série ‘Chaves’.

A celebridade foi uma guerrilheira ativa contra a ditadura espanhola durante a juventude, tendo feito oposição constante contra o governo do general Francisco Franco (1892-1975). Números oficiais do governo espanhol revelam que pelos menos 500 mil pessoas morreram e mais de 100 mil desapareceram durante o período do ditador fascista no poder.

Segundo a publicação, Angelines Fernández precisou fugir da Espanha para o México exatamente por seu envolvimento em grupos sindicalistas, feministas, republicanos e democráticos que tentavam combater as imposições fascistas do regime.

A revista espanhola revela que Fernández chegou a fazer uso de armas em suas atividades como miliciana opositora ao governo de Franco. Alega também que, ainda antes de se tornar atriz, a celebridade participou de outras ações de grupos revolucionários.

No entanto, com apenas 25 anos, já procurada pelas autoridades de seu país, Angelines partiu para o México em exílio, junto com intelectuais, artistas, acadêmicos e líderes de movimentos sociais que haviam sido identificados e eram perseguidos pelos fascistas. Estima-se que pelos menos 25 mil pessoas saíram da Espanha em direção ao México durante o regime de Franco.

Então no México, Fernández passou a investir na carreira dela como atriz. Ela trabalhou principalmente em peças de teatro e gravou filmes protagonizados pela lenda do cinema local Mario Alfonso Moreno Reyes, mais conhecido como Cantinflas.

A revistaSemana conta que, diferentemente da personagem sombria vivida por ela em ‘Chaves’, Angelines Fernández era tida por pessoas próximas a ela como alguém doce, mas sempre forte, muito bela e corajosa. Ela morreu em 1994, em decorrência de um câncer contra o qual batalhou ao longo de seus últimos anos de vida. Deixou uma filha e jamais retornou à Espanha, mesmo tendo o regime de Franco caído em 1977, dois anos após à morte do ditador.

'Chaves' é um dos seriados latino-americanos de maior sucesso da história. Foi produzido nos anos 1970, mas continua sendo exibido em diversos países, incluindo o Brasil, até hoje, com altos índices de audiência. Ganhou também versões em desenho animado, quadrinhos e até mesmo game.

