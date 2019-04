DA QUEM



Kaysar Dadour está atualmente morando no Rio de Janeiro e decidiu mostrar a cidade maravilhosa para a sua família. O sírio, ex-participante do Big Brother Brasil, publicou uma foto em seu Instagram em que aparece com o pai, a mãe e a irmã no morro do Pão de Açúcar.

"Família é tudo. Encontro da alma", disse ele, emocionado.

Após ser o segundo colocado da da décima oitava edição do reality show, o sírio tem investido em sua carreira e atua, pela primeira vez, na nova Órfãos da Terra, nova trama do horário das 6 da TV Globo, que estreou na última terça-feira (2).

O ex -BBB interpreta um dos capangas de Sheik Aziz Abdallah (Herson Capri), principal vilão da trama assinada por Duca Rachid e Thelma Guedes.

As gravações, iniciadas no dia 7 de janeiro, já contam com a participação de Kaysar, que teve as primeiras fotos em que aparece caracterizado divulgadas pela TV Globo.

"Fauze é um capanga do Sheik Aziz Abdallah. Um personagem fiel do sheik. Ele nasce no meio de grande expectativa e gratidão. Vem Fauze, vem Órfãos da Terra. Essa novela que vai trazer uma mensagem muito bonita. Obrigado, Thelma e Duca, pela oportunidade que me deram por fazer parte desse trabalho lindo. E também ao diretor Gustavo Fernandez pelos ensinamentos e toda equipe envolvida", disse o ex-BBB, vice-campeão do Big Brother Brasil 18.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/kaysar-dadour-passeia-com-familia-no-rio-de-janeiro-encontro-da-alma.html