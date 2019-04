O pequeno João Miguel foi o primeiro bebê que nasceu no hospital de Agudos com a mecha de cabelos brancos

O pequeno João Miguel Pereira Oliveira tem pouco mais de 20 dias de vida e já virou sensação na cidade de Agudos (SP), que tem cerca de 34 mil habitantes. Com mechas de cabelos brancos, a mãe Tamires Aparecida Pereira Ciprian, de 23 anos, conta que todos querem tirar foto devido à curiosidade.

“Eu até preciso esconder o cabelinho dele quando saio na rua, pois as pessoas me param toda hora para pedir uma selfie. Eu entendo porque nunca teve nenhum caso desse em Agudos e as as pessoas ficam curiosas”, revela a mãe.

João Miguel nasceu no dia 13 de março. Tamires conta que já estava de nove meses e teve uma gravidez tranquila. Contudo, o que mais chamou a atenção é que ninguém na família teria nascido com essas mechas.

“Quando ele nasceu, o médico ficou assustado. Primeiro, o médico e as enfermeiras pensaram que ele tivesse nascido com algum problema, faltando um pedacinho de pele na cabecinha. Mas, depois que deram banho, viram que meu filho tinha nascido com cabelinhos brancos. Ele me explicou que isso é uma alteração genética, e é bem raro", afirma.

A medicina explica que o cabelo grisalho de um bebê é denominado como piebaldismo, mais conhecido como albinismo parcial. As mechas brancas são desde o nascimento e estáveis. A síndrome é considerada raríssima e não traz problemas para a saúde.

Ainda de acordo com a jovem, apesar de ter outro filho de 2 anos, a segunda maternidade está proporcionando com que ela viva uma situação totalmente diferente.

“Está sendo muito diferente e ele virou a atração mesmo na cidade”, ressalta.

