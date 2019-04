DA REVISTA MONET



Jared Leto resolveu mostrar para os fãs o efeito colateral benéfico do treinamento intenso para filmes de ação, como é o caso do longa-metragem em que vai interpretar o vampiro Morbius, conhecido por integrar o universo do Homem-Aranha. Aos 47 anos, o astro posou sem camisa e exibiu o abdômen definido por horas e horas de malhação.

Ganhou elogios nos mais variados idiomas em seu perfil no Instagram. Uma fã brasileira, por exemplo, se empolgou. "Este homem é uma delícia". Outra foi mais explícita: "Gostaria de ser esse bolo", referindo-se a guloseima que Leto segura no clique.

O post se refere ao décimo aniversário do disco 'This is War', lançado com a sua banda 30 Seconds to Mars. Ele consegue conciliar há anos as atividades como vocalista do grupo e astro de Hollywood.

'Morbius' é o primeiro filme de Leto na Marvel - que interpretou Coringa em 'Esquadrão Suicida', numa performance que dividiu os fãs do personagem. Trata-se de uma aventura no universo expandido do Homem-Aranha, assim como 'Venom', que obteve grande sucesso de bilheteria. Seu personagem é um bioquímico que tenta se curar de uma rara doença e acaba acometido por uma forma de vampirismo - não por acaso, Jared Leto deixou uma mancha vermelha no lábio em seu clique, certo? O lançamento do filme está programado para julho de 2020.

