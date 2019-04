DA QUEM



O Lollapalooza mal começou e os fãs já começaram a torcer por um novo casal: Sam Smith e Jão. O cantor britânico se apresentou no festival na noite da última sexta-feira (5), em São Paulo, no Autódromo de Interlagos.

Ainda na noite da sexta, Sam e Jão começaram a se seguir no Instagram. Logo que viram, os fãs-clubes passaram a viralizar a informação e torcer por um possível relacionamento entre os dois cantores.

QUEM apurou a informação e, de fato, os dois se conheceram no backstage do festival, mas ainda não há informações concretas sobre algum tipo de affair.

Sam Smith está solteiro desde o término do relacionamento com o ator Brandon Flynn, que ficou conhecido ao integrar o elenco da série 13 Reasons Why.

