O clima pesou nos comentários de uma selfie postada por Alinne Moraes no Instagram, em que ela aparece com o marido, Mauro Lima. A imagem, publicada na última sexta-feira (5), teve um comentário ácido de um seguidor da atriz, que disse: "Esse aí é seu marido? Né possível, que cara feio da p****. Parece um mendigo. A que ponto chegamos".

Quando viu o comentário do seguidor de Alinne, Mauro decidiu revidar e dar um chega para lá: ""Chegamos' não, Mané! Quem chegou fui eu. Tu não chegou a lugar algum. é só um ilustre ninguém".

Apesar de o internauta ter deixado o comentário ácido na publicação de Alinne, a foto fez muito sucesso entre os outros seguidores, e angariou mais de 48 mil curtidas desde a última sexta-feira.

A atriz atualmente está de férias desde o término de Espelho da Vida. Recentemente, ela, Mauro e o filho do casal, Pedro, de 4 anos, foram vistos no aeroporto, juntos.

Em entrevista recente a QUEM, Alinne contou o que vai fazer nas férias.

"Vou ficar focada no meu pequeno. Vou jogar todas as minhas fichas e pedir de joelho para fazer Detetives do Prédio Azul - nem que seja uma ceninha. Meu marido que vai dirigir e estou aqui pedindo trabalho para ele (risos). Quero fazer, pelo amor de Deus! O Pedro ama DPA! Vou aproveitar que o pai também está fazendo e pedir um papel. Vai ser uma brincadeira!”, disse.

