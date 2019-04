DA REVISTA CRESCER



Uma família que estava há 14 meses viajando pela Europa havia acabado de chegar na Irlanda, onde se hospedaram em uma casa, alugada pelo Airbnb.

Andrew Barker, que é especialista em segurança da informação, estava escaneando a rede de wi-fi do imóvel, quando descobriu a surpresa: uma câmera escondida, transmitindo imagens em tempo real. Ele estava com a esposa, Nealie, com quatro filhos e uma sobrinha. O aparelho estava oculto e disfarçado com o que parecia ser um detector de fumaça ou de monóxido de carbono.

"Foi um choque. Um sentimento horrível", disse Nealie, à emissora norte-americana CNN. Ela ligou, na hora, para o Airbnb para contar o que tinha acontecido. "Eles não tinham nenhuma orientação paraa nós pelo telefone. A atendente apenas disse que se cancelássemos em 14 dias, não teríamos nosso dinheiro de volta".

Andrew ligou para o proprietário da casa, que, ao ser confrontado com a informação, simplesmente desligou o telefone. A família disse que ele se recusou a dizer se estava captando o áudio ou gravando as imagens. Eles, então, mudaram para um hotel próximo.

"Eles não entenderam a seriedade do assunto. Estavam tratando como um cancelamento normal", disse Nealie, à emissora norte-americana. De acordo com ela, foi só quando eles postaram uma reclamação no Facebook e a imprensa da Nova Zelândia começou a falar do assunto, que o Airbnb baniu o anfitrião do sistema.

Em um comunicado enviado à CNN, a empresa informou: "A segurança e privacidade de nossa comunidade - online e offline - é nossa prioridade. As políticas do Airbnb proíbem estritamente as câmeras escondidas e levamos muito a sério as notificações dee qualquer violação. Removemos permanentemente esse mau agente de nossa plataforma".

A família Barker, que continua viajando, está em Budapeste e hospedadada em uma casa alugada pelo Airbnb, mas Nealie disse que eles redobraram os cuidados.

