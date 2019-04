Rosiane Pinheiro uma selfie mostrando o glúteo na frente do espelho

RAFAEL GODINHO

QUEM ONLINE

Rosiane Pinheiro, de 44 anos, não agradou a todos seus seguidores ao postar uma foto do seu bumbum, que foi muito famoso nos anos 90, quando ela dançava no grupo baiano Gang do Samba.

Ao compartilhar uma selfie mostrando o glúteo na frente do espelho, na noite desta sexta-feira (5), a dançarina recebeu críticas de uma internauta.

"Sinceramente, cansei. Muita apologia a sua bunda. Não preciso abrir meu insta e ser constrangida por essas fotos. Embora concorde que você está linda! Mas acho desnecessárias essas fotos! Você já não é nenhuma menininha para estar deslumbrada", opinou a moça.

O clique dividiu opinões e vários fãs da morena detonaram a responsável pelo comentário negativo na rede social.

Sem se abalar, ela continua a manifestar sua opinião sobre o conteúdo exposto por Rosiane na web.

"Depois a recalcada e mal amada sou eu! Rosane deveria elevar o padrão dela para melhorar os seguidores. Por isso, escolhido Ivete Sangalo para ser fã! Essa sim, elegante, carismática, amorosa, atenciosa, carinhosa... Rose só precisa parar de usar o corpo. Já foi evangélica e ainda com essa conduta!! Uma pena. Ainda mais sendo uma influenciafora. Um famoso não precisa usar seus apetrechos íntimos para ganhar seguidores e diga-se de passagem doentes. @rosianepinheiro você é linda, seu coração também. Mas tenho minha opinião e peço que a respeite. Deixei de te seguir por respeito também! Beijos", concluiu.