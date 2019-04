EXTRA



Há quem chame Michelle Bolsonaro de Lady Mi e vê na primeira-dama do Brasil um quê de Princesa Diana. Foi o que aconteceu quando a mulher do presidente jair Bolsonaro surgiu com ele descendo a rampa da Alvorada para um compromisso oficial.

Vestida com um tubinho branco, colar de pérolas e escarpim amarelo, imediantamente Michelle chamou atenção de seu séquito que sacou fotos de Lady Di com um figurino bastante parecido.

Mais alta e mais magra, na época, Diana usou a peça um pouco mais curta que a usada por Michelle agora.

O look foi escolhido por Michelle para acompanhar Bolsonaro numa cerimônia das Forças Armadas Brasileiras, na última sexta-feira, quando foram condecorados oficiais que foram promovisosa em suas funções.

Não é a primeira vez que fãs da primeira-dama a comparam com Diana.

Quando usou o vestido de ombro a ombro na posse do marido, o mesmo tinha acontecido.