Atriz se diverte com comentários dos fãs a comparando com a filha, Cecília, de seis anos

DO EXTRA



Bianca Castanho deu vida a Florinda em "Terra Nostra", Ametista em "Uga Uga", Valéria Oliveira em "Malhação", Esmeralda, entre outros papéis que marcaram gerações. Há três anos e meio morando em Miami, nos Estados Unidos, a atriz agora se dedica a dublagem e se diverte com os comentários dos fãs a comparando com a filha, Cecília, de 6 anos.

"Quando chegamos, o primeiro semestre foi apenas de adaptação. Foi uma mudança radical, princialmente quanto ao idioma. Tive que ensinar a língua para minha filha e só assistíamos TV em inglês para ajudar. Mas até hoje uso o tradutor no mercado para saber qual é o corte de carne e os temperos. E agora só falo com a Cecília em português para ela não esquecer, ela se adaptou bem a vida aqui", diz orgulhosa Bianca.

Longe da TV como atriz, Bianca ainda pode ser acompanhada pelos brasileiros mais atentos. Ela trabalha com dublagem e é a dona da voz da vilã Efsun, na novela turca "Minha vida". Além de ter emprestado sua voz para séries como "Doctor who" , o reality show "Bake off" e outras.

Bianca chega a dublar mais de um personagem por dia. O novo ofício é uma forma de se manter próximo a arte que a consagrou no Brasil, explica a atriz:

"Na novela eu fico presa a um biotipo por dez meses ou mais enquanto estou gravando. Na dublagem, eu faço desenho, vilã, gente alta, magra, idosa ou jovem, às vezes, várias no mesmo dia. Minha família brinca que é uma forma de aumentar as saudades. Para voltar a atuar no Brasil eu tenho que pensar um novo esquema para cuidar da minha filha e marido e tudo se encaixar bem".

Sempre com um sorriso no rosto e empolgada ao falar da família, Bianca está casada com o empresário Henry Canfield há nove anos, além de dois anos de namoro, a atriz se diverte com os comentários a comparando com a filha:

"Chamam de Esmeralda e Esmeraldinha. Tem até gente que fala que ela poderia fazer um remake da novela. A Cecília já pegou fotos antigas minhas e perguntou se era ela, eu adoro.E ela tem essa veia artística, não sei se quando crescer ela vai manter".

Em janeiro, Bianca completou 40 anos. Trabalhando com a imagem na TV desde os 19 anos, ela conta e teve uma pequena "crise" apenas no dia anterior ao aniversário:

"Um dia antes deu uma sensação estranho de ficar pensando que chegou os 40 anos. Mas idade é uma coisa relativa, a vida é feita de fases e eu estou em uma das melhores. Me sinto jovem e cheia de energia".