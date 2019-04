DA QUEM



Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha voltaram a lacrar na web em um clique no maior clima de romance aproveitando a tarde de sábado (6). Diante de um trem, os dois aparecem abraçados.

No post, divulgado pelo advogado e deputado federal, Túlio ainda escreveu uma legenda sugestiva no momento de folga com a amada, apresentadora do Encontro com Fátima Bernardes. "Quem anda no trilho é o trem", legendou ele, que ainda usou hashtags como "eu e ela", "Fundação Joaquim Nabuco" e "cineminha amor".

Em imagens também divulgadas no Instagram, os dois, que visitaram a Casa Forte, em Recife, Pernambuco, terra natal de Túlio, ainda posaram sorridentes com fãs que quiseram registrar o momento com o casal.