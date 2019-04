Marília Mendonça também defendeu as coleguinhas Simone e Simaria com uma publicação no Twitter

Barraco no mundo sertanejo: Simone e Simaria conquistaram o posto de embaixadoras de Barretos 2019 -- o título era do cantor Gustavo Lima. Mas, a notícia não agradou, inclusive a gêmea Maraísa, da dupla Maiara e Maraísa.

A cantora escreveu dois posts em seu Twitter debochando das coleguinhas. "Não é mais embaixador! Agora é Simone e Simaria! Alguém avisa" e "Miga nem se convidassem! Quem é que quer o que ninguém quer mais nem de graça? Embaixador só tem um! Gustavo Lima". Arrependida ela acabou apagando as postagens, mas aí já tinha viralizado.

Simone ao saber disso, parou de seguir o perfil da dupla no Instagram e compartilhou um clique com um texto que parece indireta: "Amor, muito amor e o que eu desejo a cada um de vocês!! Obrigada Deus, obrigada meu povo por tudo. Eterna gratidão por tudo que vcs fizerem e fazem por nós até hoje!".

Com isso, Marília Mendonça também defendeu as coleguinhas Simone e Simaria com uma publicação no Twitter: "Mulheres apoiam mulheres".