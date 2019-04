DA QUEM NEWS



Thaeme Mariôto está na reta final de sua primeira gravidez e normalmente compartilha todos os momentos de sua rotina com os fãs. No último domingo (7), por exemplo, ela postou uma foto em seu Instagram um fragmento de seu novo clipe com Thiago, Casinha Pequenina, em que aparece segurando o barrigão de 37 semanas, e contou que anda se emocionando facilmente.

"Na doce espera... Nessa reta final, ando SUPER emotiva! Vocês também ficaram/estão assim, mamães?! Já chorei 450 X assistindo Casa Pequenininha de @thaemeethiago ! História verídica e emocionante! O amor é SEMPRE o maior presente que uma pessoa pode ter na vida! Seja de pais, amigos, irmãos, cônjuges, filhos... Se você tem, você é privilegiado! #thaemeethiago#casapequenininha #37semanas", disse.



Em conversa recente com QUEM, Thaeme admitiu que a ansiedade está batendo de maneira mais forte na reta final. "O enxoval está completo, mas o quarto ainda não está pronto. Tem itens do enxoval dela pela casa inteira, mas está tudo certo (risos)", afirmou.



A cantora revelou que mantém o sono regular e que até já sonhou com a filha. "Tenho conseguido dormir bem, na medida do possível. Acordo de uma em uma hora para fazer xixi", diz. "Sonho com ela desde o começo. Antes de engravidar, eu já sonhava com o rostinho dela", completou.



Thaeme espera a primeira filha com o empresário Fábio Elias. A garotinha vai se chamar Liz.