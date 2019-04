DA QUEM NEWS



Valesca Popozuda deixou seus fãs de queixo caído no fim da noite do último domingo (7). A funkeira publicou, em seu Instagram, uma foto em que aparece sensual, com um top completamente transparente, deixando os seios à mostra. "Liberdade", definiu ela na legenda.



A publicação causou alvoroço entre os seguidores, que deixaram mais de 32 mil curtidas e 680 mensagens - a maioria, claro, elogios, como: "Rainha" e "Meu amor todinho". Um dos internautas ainda chegou a brincar: "Devagar aí, colega, sou cardíaco!".



Não é a primeira vez que Valesca surpreende com fotos sensuais na web. Recentemente, ela compartilhou um clique vestindo um top transparente, deixando seus mamilos à mostra. "Alguém cancela essa segunda-feira?", brincou na legenda.