DO GLOBOESPORTE.COM



Em processo de melhora após uma infecção, Pelé recebeu uma ilustre visita nesta segunda-feira. Neymar esteve no hospital em que o Rei do Futebol está em Paris para ver o ídolo, com que posou para foto. O craque do PSG postou o registro, no qual Pelé aparece deitado na cama, sorridente.

Pelé está hospitalizado desde a última quarta-feira, por conta de uma suspeita de infecção urinária, de acordo com sua assessoria de imprensa. Resfriado, ele chegou a ser medicado no hotel na noite de terça, mas acordou com febre e foi levado para uma avaliação médica.

No primeiro dia, a expectativa era de que ele fosse liberado após algumas horas, mas, por precaução, ele foi mantido no local para mais exames. Desde então, ele se encontra em observação - e está sem febre desde a última quinta.

O Rei do Futebol foi a Paris para participar de um evento comercial ao lado de Mbappé, craque da seleção francesa e do PSG. O jovem passou a ser patrocinado por uma marca de relógios que tem uma parceria de longa data com Pelé. Os dois conversaram e posaram para fotos, depois de uma aproximação virtual através das redes sociais desde o ano passado.

Apesar de o seu estado clínico não preocupar, a viagem que Pelé faria aos Estados Unidos foi adiada.