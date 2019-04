DA GLAMOUR



No mês em que Débora Nascimento estrela a capa da Glamour Brasil, sua filha Bella completa um aninho de vida. Fruto de seu casamento com José Loreto – "ele é o pai da minha filha e vai ser pra sempre. É um elo eterno e ou madura o suficiente para entender", responde a atriz ao ser questionada se voltaram – , a pequena cresce em um universo feminista e empoderado, como a própria Débora.

As redes sociais geram a expectativa da família de conto de fadas. Conto de fadas é tudo de que eu fujo. Não quero que isso tenha nenhuma relação com a criação da minha filha. Não a crio para ser uma princesa. Nós somos as donas do castelo, o dragão é nosso amigo, a espada a gente que levanta.

Como é a criação da Bella? Livre! Fiz o quarto dela baseado na filosofia da educadora Maria Montessori, com a caminha e os brinquedos no chão. Nos primeiros meses, ela ficou em um moisés ao lado da minha cama. Agora começou a andar e tem pressa para a vida.

E a relação dela com o pai? Ótima. Eles se amam.

A gravidez foi planejada? Pode-se dizer que sim. Sei exatamente quando foi e foi lindo. Estava pronta para tirar o foco de mim e dividir minha aura. Tive esse desejo profundo, que era meu, e não tinha nada de “ai, vou dar um filho para alguém” ou “meu casamento merece isso”. Meu amor por mim mesma me deixou pronta para dividir a energia vital que existe dentro de mim. Eu queria ela, a Bella – já tinha nome.