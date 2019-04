Paula Lavigne, Letícia Lima, Caetano, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert no show

DO EXTRA



Poucos dias após anunciar que está grávida do terceiro filho, Fernanda Lima foi com o marido, Rodrigo Hilbert, ao show que Caetano Veloso fez em Los Angeles, nos EUA, no último fim de semana.

O casal de atores, que mora por lá, posou nos bastidores com o cantor, a mulher dele, Paula Lavigne, e com a atriz Letícia Lima, que está passando uma temporada na terra do Tio Sam.

Casados desde 2004, Fernanda e Rodrigo Hilbert anunciaram a gravidez na última quinta-feira. Eles já são pais dos gêmeos João e Francisco, de 10 anos.