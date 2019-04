DA VEJA SP



O jornalista Carlos de Lannoy usou as redes sociais para denunciar uma ameaça de morte que recebeu após fazer uma reportagem no Fantástico sobre um carro que foi fuzilado por agentes do exército no Rio de Janeiro – o motorista Evaldo Rosa dos Santos, 51, morreu.

No Instagram do repórter, um internauta escreveu: “Se você escolher falar merda e defender bandido é escolha sua. Seu merda! Se for errado paga com a vida! Mexeu com o exército, assinou sua sentença! Sua família vai pagar! Aguarde as cartas”

“Você vai responder por essa ameaça. O que você fez não é apenas uma afirmação vergonhosa, infeliz e lamentável, mas um crime previsto em lei. Aguarde”, respondeu o jornalista nos comentários.

Lannoy usou o Twitter para expor a ameaça:

“Minutos depois de fazer reportagem no “Show da Vida” sobre mais uma morte em blitz do exército, recebi essa ameaça no meu Instagram. Não ficará assim”. Em nota, o exército disse que uma patrulha teria de deparado com um assalto e que “dois criminosos, que estavam a bordo de um veículo, atiraram contra os militares, que por sua vez responderam”.

Minutos depois de fazer reportagem no #showdavida sobre mais uma morte em blitz do @exercitooficial recebi essa ameaça no meu Instagram. Não ficará assim. pic.twitter.com/xRMkUYOYVV — Carlos de Lannoy (@CarlosdeLannoy) 8 de abril de 2019

