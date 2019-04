DA QUEM



Que fofos! Ronaldo, o Fenômeno, usou seu Instagram na manhã desta terça-feira (9) para fazer uma homenagem aos filhos Ronald, Alexander e Maria Alice. O ex-jogador publicou uma foto do trio em que aparecem celebrando os aniversários.

"Semana de aniversário dos meus bebezões", escreveu Ronaldo na legenda da foto. Maria Alice completa 9 anos e Alexander faz 14. Ronald já tem 19 anos e o ex-jogador ainda é pai de Maria Sofia, de 10 anos.

Ronaldo está noivo de Celina Locks. Em entrevista para QUEM, ela contou que se dá muito bem com os filhos do craque. As meninas são frutos do relacionamento que ele teve com Bia Antony. Já Alex nasceu de um affair de Ronaldo com Michelle Umezu. Ronald é filho do casamento com Milene Domingues.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/ronaldo-se-derrete-em-clique-dos-filhos-meus-bebezoes.html