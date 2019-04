DA ISTOÉ



Samantha Cerio, ginasta da Universidade de Auburn, nos Estados Unidos, sofreu uma grave lesão nas duas pernas durante uma competição na última sexta-feira (5). Ela participava da Baton Rouge Regional quando caiu errado.

“Eu acho que ela está com dores”, disse um dos comentaristas presentes na competição. “Parece que o tornozelo dela desceu de forma estranha e obviamente ela esta com dores”, completou no momento do acidente.

De acordo com as primeiras informações, Cerio deslocou os dois joelhos e quebrou as duas pernas. Ela foi levada de ambulância para fora da arena e com botas ortopédicas. A atleta ainda foi aplaudida pelo público que acompanhava o torneio.

Horas depois, Samantha Cerio usou as redes sociais para avisar que essa foi sua última competição como ginasta. “Depois de 18 anos, estou pegando minhas coisas. Eu não poderia estar mais orgulhosa da pessoa que a ginástica me transformou. Me ensinou trabalho duro, humildade, integridade e dedicação, para falar só de algumas coisas”, ela escreveu no Instagram.

Fonte: https://istoe.com.br/video-ginasta-americana-sofre-grave-lesao-e-quebra-as-duas-pernas-durante-torneio/