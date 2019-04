DA CARAS



Anitta desembarcou nesta semana em Los Angeles, nos Estados Unidos, e realizou uma coletiva de imprensa para lançar seu novo álbum, Kisses.

Durante o evento, um homem perguntou a cantora qual era o seu nome, afirmando não a conhecer.

Afiada, a artista deu uma resposta à altura: "É Anitta, amor. É só você olhar a sua volta, está em todo lugar", rebateu ela.

A brasileira lançou seu novo projeto na sexta-feira, 5. Investindo na carreira internacional, o disco traz músicas em três idiomas diferentes: inglês, português e espanhol. São 10 faixas, todas com videoclipes. O trecho de um deles, inclusive, em que a artista aparece beijando duas mulheres, acabou vazando ontem.

O álbum conta com participações especiais de Caetano Veloso, Snoop Dogg, Becky G, Ludmilla, Papatinho, DJ Luian, Mambo Kingz, Swae Lee, Chris Marsh, Prince Royce e Alesso.

Para o lançamento, a cantora, em parceria com o Spotify, realizou projeções de contagem regressiva em diferentes cidades da América Latina, como Salvador (Brasil), Santiago (Chile) e Bogotá (Colômbia). De acordo com a plataforma, 70,5% dos ouvintes de Anitta no aplicativo estão fora do Brasil.

Veja o vídeo:

Fonte: https://caras.uol.com.br/musica/anitta-nao-e-reconhecida-no-lancamento-do-proprio-disco-kisses.phtml