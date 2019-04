Aparentemente, não é todo mundo que conhece Kelly Clarkson. A estrela revelou em seu Twitter que a parte mais engraçada da sua participação no ACM Awards foi quando um homem pediu a ela para sair de sua cadeira quando ele pensou que ela estava lá para guardar o lugar.

“A maior coisa que aconteceu comigo esta noite foi ser convidada a me retirar porque um cara pensou que eu era uma funcionária da ACM hoje à noite #CantWinEmAll literalmente, isso fez minha noite porque ele estava falando sério, e eu apenas educadamente disse não hahaha!!”, disse Kelly no comentário postado logo após o evento.

Apesar do incidente, Kelly teve uma ótima noite na premiação e se juntou ao duo musical Dan + Shay para uma performance de “Keeping Score”. Com Dan + Shay, Kelly foi indicada ao prêmio da categoria Music Event of the Year por sua colaboração.

The greatest thing by far that happened to me tonight was being asked to move because some guy thought I was a seat filler at the ACM’s tonight 🤣😂 #CantWinEmAll 💁🏼‍♀️ literally, it made my night because he was so serious, and I just politely said no hahaha!! pic.twitter.com/LuQDloKgR3