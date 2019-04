DA QUEM



Pabllo Vittar fez uma selfie para lá de sensual em frente ao espelho. A cantora posou com um biquíni cavado e uma blusa que deixava sua barriga de fora. "Vitamina C", brincou ela com a cor do look, laranja.

Os fãs aproveitaram para dar cantadas em Pabllo. "Uma vitamina C não se nega a ninguém", disse um. "Estou gripada", brincou outro. "Quero tomar essa vitamina todo dia", comentou um terceiro fã.

Em recente vídeo para o canal Papo de Música, a drag queen falou sobre sua carreira e também sobre o preconceito que já enfrentou e continua enfrentando.

“Desde criança, eu sofri muito preconceito, eu sei como é difícil levar dedo na cara, ser apontada, ser motivo de chacota e de risada. Eu sei como é difícil não conseguir emprego por ser quem se é. Eu vivi isso, eu vivo isso na minha pele todos os dias. Então eu não sou uma artista pra ficar só fazendo música. Aproveito esta visibilidade que tenho pra colocar a cara no sol e trazer visibilidade pras minhas manas que nem sempre têm esse tempo livre pra estar colocando o que pensa pra fora”, afirmou em relato emocionante.

