Luisa Sonza mostrou que celebridades também têm seus momentos de intimidades. A esposa de Whindersson Nunes usou seu Twitter, nessa segunda-feira (8/4), para contar uma situação um tanto quanto constrangedora. Na ocasião, a cantora relata estar “isolada” em um aeroporto, quando resolveu “soltar um peido”.

“Juro que não tinha uma alma perto de mim”, garantiu a artista. “Soltei um peido e, DO NADA, um fã apareceu para tirar foto”, conta. No tuíte, Luisa ainda pede desculpas ao fã e diz: “Que vergonha”. Questionada sobre o odor da flatulência, a cantora se manifestou: “Eu juro que acho que foi o peido mais fedido que já soltei na vida. Vim desabafar aqui porque juro que estou com muita vergonha”.

Os seguidores da cantora se divertiram com a publicação e aproveitaram para fazer piadas sobre o ocorrido. “Pelo menos, o fã morreu feliz”, brincou uma pessoa. “É o cheirinho do sucesso, amiga”, disse outro. “Até o peido deve ter saído afinado. Agora ele (o fã), conhece um podre seu”, comentou mais um. Fãs ainda relacionaram o “peido” às músicas de Luisa: “Só a Luisa peida e posta em rede social que fez isso, só uma boa menina faz assim”.

“Imagina o fã contando para os amigos no WhatsApp: ‘encontrei a Luisa Sonza no aeroporto, fui pedir para tirar foto e estava um cheirão de peido, por isso não tinha ninguém perto dela'”, escreveu um internauta. “Peido é mais eficaz do que jutsu de invocação para fazer gente aparecer”, brincou outro, fazendo referência a um poder do anime Naruto.

Reprodução/Twitter

