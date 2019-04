DO METRÓPOLES



Louro José quebrou os protocolos da televisão ao fazer, durante o horário livre na TV Globo, uma piada para lá de maliciosa nesta terça-feira (9/4). No Mais Você, Ana Maria Braga preparava uma rabada com mandioca quando foi surpreendida pela fala do papagaio.

“Eu ia fazer uma pergunta, mas não estou sabendo como te perguntar isso. Deixa pra lá, vai soar estranho”, começou o fantoche, deixando a apresentadora em alerta. Ela sugeriu que Louro José “deixasse o comentário para lá”. O bicho, porém, não deu ouvidos.

A fim de promover uma brincadeira, ele perguntou: “Ela some? A mandioca some aí dentro [da rabada]?”. A loira não caiu na onda do papagaio, mas, nas redes sociais, o assunto não foi outro. Internautas se divertiram com a fala ousada de Louro, em plena manhã. No Twitter, muitos usuários garantiram ao apresentador: “Sim, a mandioca some na rabada”.

