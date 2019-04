DO METRÓPOLES



A consciência pesou para Maiara e Maraisa. Depois de a segunda se envolver em uma polêmica com Simone, da dupla com Simaria, uma ligação colocou um ponto final na rivalidade entre elas. De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, foi Maiara quem tomou a iniciativa de ligar à sertaneja e pedir perdão em nome da irmã.

Portanto, via telefonema, Maiara consertou as rusgas que a irmã causou com Simone no último fim de semana. Porém, a cantora garantiu que Maraisa se retrataria com ela em breve.

A confusão começou após Simone e Simaria serem eleitas embaixadoras da Festa do Peão De Barretos, em São Paulo. O posto foi ocupado por Gusttavo Lima durante dois anos consecutivos e, para Maraisa, o sertanejo ainda era “dono da porra toda”.

No Twitter, ela criticou a nomeação da dupla sertaneja e pediu respeito a Gusttavo. Diante das alfinetadas, Simone fez uma publicação para promover amor, recebendo apoio de Marília Mendonça, que declarou: “Mulheres apoiam mulheres”. Com o episódio, ainda surgiram boatos de que a irmã de Simaria teria bloqueado Maraisa nas redes sociais. Ela garantiu que não.

