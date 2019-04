DO METRÓPOLES



A próxima edição de Malhação, intitulada Toda Forma de Amar, contará com seu primeiro protagonista homossexual. Na pele de Guga, o ator Pedro Alves revelou, em entrevista à revista Quem, ser bissexual. Comentou, também, o atual cenário brasileiro em relação à comunidade LGBT.

“Eu já namorei menina, já namorei menino, não é um problema para mim falar sobre isso”, declarou o rapaz. Na trama, seu personagem descobrirá ser gay após sair de um relacionamento heterossexual. Ao conhecer Serginho (Pedro Oliveira] na internet, Guga enfrentará problemas com a família conservadora quando anunciar sua sexualidade.

Pedro também opinou sobre o espaço de homossexuais no Brasil. Para ele, apesar de o país “ser o que mais mata LGBTs no mundo”, há uma luz no fim do túnel. “Acho que as pessoas estão aceitando mais, senão a televisão não estaria mostrando”, disse.

Acerca do personagem, Pedro avisa que não pretende encarnar o estereótipo gay nas novelas, como Crô, por exemplo. “Isso não existe, cada um é de um jeito”, reforçou o rapaz. Malhação: Toda Forma de Amar estreia no próximo dia 16 e terá em seu elenco nomes estreantes como Pedro Novaes e Alanis Guillen.

