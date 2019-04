DA VEJA SP



Apresentadora do Bom Dia Brasil, Ana Paula Araújo fez um post no Instagram sobre as consequências das chuvas que, desde a noite de segunda (8), afetam o Rio de Janeiro.

A jornalista mostrou a entrada da Central Globo de Jornalismo, na Zona Sul, tomada por lama e pedras.

“Faz mais de 20 anos que trabalho nesse mesmo endereço. Já cobri inúmeros temporais. Nunca vi esse cenário”, escreveu ela.

Gloria Maria, moradora da Gávea, também fez post sobre o caso.

“Sabe o Rio? E dizem que está tudo sob controle! Moro na Gávea! Totalmente alagada como muitos outros bairros do Rio! Na minha casa as telhas quebraram e caíram! Quase o caos!”, desabafou.

