Paula Williamson, uma mulher de 59 anos de idade, ganhou 1 milhão de libras (cerca de 5 milhões de reais) na loteria — mas manteve a novidade em segredo por cinco semanas.

O motivo? Um dos filhos da mulher, que trabalha há anos na lanchonete de um colégio, estava viajando na Austrália e ela queria que a família comemorasse a premiação em conjunto. Após mais de um mês, a mulher fez a revelação nesta terça (9), em um hotel luxuoso.

Apenas o marido de Paula, Geoff Williamson, de 68 anos de idade, sabia da premiação conquistada pela mulher. “Eles ficaram sem palavras. Eu nunca os vi assim antes. Essa é uma comemoração que nós queríamos lembrar para sempre”, explicou Paula ao Daily Mirror.

“Eu queria que comemorássemos juntos. Foi difícil estar na mesma casa que o Ian e manter o segredo, mas nós conseguimos. Nós apenas tentávamos ficar o mais ocupados possível, alguns dias eu nem lembrava da premiação!”, contou a mulher, falando sobre o filho de 24 anos de idade. Além de Ian, o motorista Jack, de 26 anos de idade, ainda mora com os pais em South Yorks, na Inglaterra.

“Eu estava na Austrália há mais de quatro semanas e não sabia de nada. Ainda não consigo acreditar…”, disse Jack após a revelação. O rapaz diz que pensa em se mudar para o país e que seus pais ainda o perturbam por deixar o quarto desajeitado.

A cozinheira, que trabalha há 20 anos na mesma instituição de ensino, passou uma semana com o bilhete premiado em sua bolsa. Paula e o marido, no entanto, não tem a intenção de mudar de estilo de vida. A mulher, inclusive, continuará trabalhando no colégio: “Quero continuar trabalhando enquanto eles permitirem”, disse sobre o colégio Hill Private Academy.

