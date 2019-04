DA QUEM



Kim Kardashian surpreendeu seus fãs na última terça-feira (9) ao compartilhar algo completamente inusitado. Um fã do clã mais famoso do mundo decidiu tatuar em sua cabeça o rosto dela ao lado de Khloé, Kourtney, Kylie e Kendall. Junto aos desenhos, ele ainda fez tinturas separadas em cabelos, para deixar cada face com suas respectivas madeixas.

A empresária não se pronunciou a respeito da atitude do fã obcecado, porém registrou vários vídeos em que mostra os rostos.

Na última segunda-feira (8) em seu Twitter, os momentos de desespero que teve no último fim de semana ao se deparar com o pequeno Saint, de 3 anos, com uma reação alérgica.

Tudo começou quando um fã, que estava assistindo a um episódio do reality Keeping Up With The Kardashians, questionou: "Kim é tão calma. Será que ela poderia me ensinar a ser tão calmo assim?".

Outro seguidor complementou: "Uma mãe se torna uma leoa quando precisa proteger os seus filhos". E então, a empresária decidiu contar o incidente do fim de semana.

"Eu fiz isso neste fim de semana, quando meu pequeno Saint teve uma reação alérgica e eu pulei sobre a mesa e gritei: 'chame a emergência', e Khloé teve que me acalmar. Eu posso ser super zen ou muito dramática", revelou ela.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/kim-kardashian-mostra-fa-que-tatuou-rosto-da-familia-na-cabeca.html