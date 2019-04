DO METRÓPOLES



O estilista Marc Jacobs e seu noivo, Charly “Char” Defrancesco, se casaram oficialmente no último sábado (6/4), em Manhattan. O ex-diretor criativo da Louis Vuitton havia pedido a mão de seu então namorado em abril de 2018, ao som de Kiss, do Prince, durante flash mob organizado por ele em um restaurante mexicano.

Jacobs, que é conhecido por protagonizar noitadas icônicas ao lado de suas modelos favoritas, obviamente, não deixaria por menos em sua cerimônia de casamento. E nem poderia! Afinal, a lista de convidados do queridinho da moda americana foi praticamente uma “fila A” do Paris Fashion Week. Até Anna Wintour prestigiou a comemoração.

A cerimônia que oficializou a união de Marc Jacobs e Char Defrancesco foi cheia de preciosidades, a começar pelos acessórios usados pelo casal. Os noivos adentraram o Seagram Building, escolhido como palco do casamento, usando broches de pinguim feitos de diamante e ônix.

De acordo com o Instagram do estilista, o mimo foi um presente de Fabio Zambernardi, diretor de design da Prada e Miu Miu. Além dos pinguins iguais, cada um tinha um copo de leite preso na lapela de seus blazers.

O estilista americano usava botas e gravata da Gucci, escolhidas em meio às diversas opções enviadas por Alessandro Michele especialmente para a ocasião. Defrancesco investiu em um par de Louboutins sob medida.

Os ternos usados pela dupla foram assinados pela Huntsman, em um trabalho feito diretamente pelas mãos do diretor criativo da etiqueta, Ralph Fitzgerald.

Os trajes dos convidados não era menos fabulosos. Muitos, claro, usavam Marc Jacobs. Enquanto alguns apostaram na temporada atual, como Katie Grand, que repetiu o look utilizado por Tracee Ellis Ross na semana passada. Outros, incluindo Amber Valletta, investiram em peças vintage.

Cada um dos VIPs que compareceram ao casamento recebeu um moletom bordado com duas lontras, acompanhadas com os dizeres “não flutue para longe”. Um cartão vinha com a lembrancinha e dizia: “Um grande agradecimento a todos os nossos amigos e familiares por estarem conosco e por tornarem esta noite tão extraordinária”. A hashtag #dontfloataway logo tomou o feed dos presentes no Instagram.

