Uau! Mãe de dois, a ex-BBB Adriana Sant'Anna deixou os fãs impactados ao mostrar um clique apenas de lingerie nesta quarta-feira (10). A morena posou de calcinha rendanda e sutiã pretos com uma xícara na mão e explicou que esta fazendo uma foto para uma campanha do Dia dos Namorados ao lado do marido, o também ex-BBB Rodrigão.

Os elogios não foram poucos. "Pôxa, que coxa", suspirou um fã. "Bem na hora em que estou comendo uma picanha gorda!", lamentou outra. "Ninguém diz que é mãe de dois", espantou-se uma terceira seguidora ao ver o tanquinho de Adriana, que, ano passado passou por uma cirurgia para a retirada de uma hérnia umbilical.

"Estou com uma pancinha. Estou inchada demais. Não posso malhar ainda por causa do umbigo", lamentou. "Meu umbigo super vermelhinho e inchado", explicou ela, que tem Rodrigo, de 2 anos, e Linda, de 1, na ocasião.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/ex-bbb-adriana-santanna-exibe-corpao-em-clique-de-lingerie.html