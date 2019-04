DO METRÓPOLES



Ana Hickmann agitou a web novamente, nessa terça-feira (9/4), ao postar uma selfie ao lado do ministro da Justiça, Sergio Moro. Após ser chamada de “Barbie Fascista” por um clique com o presidente Jair Bolsonaro, ela voltou a ser criticada por alguns seguidores no Instagram. Mas, desta vez, Hickmann não deixou passar, rebateu um fã e ainda criticou o ex-presidente Lula.

“Queria tanto esta selfie!!! Consegui!!! Nosso superministro, Sergio Moro!!”, escreveu a apresentadora na legenda da foto. Carla Cecato e Agustin Fernandez comentaram elogiando o clique. Porém, os fãs de Hickmann reservaram os comentários para discutirem sobre política.

“Vagabundo, perseguidor, enganador”, comentou um seguidor. “Mocinho, presta atenção na foto!! É o ministro da Justiça Sergio Moro, e não o Lula”, rebateu Ana.

“Lacrou”, disse um internauta sobre a resposta da apresentadora. “Toma, distraído”, escreveu outro. “Fico muito feliz em ver choro petista”, afirmou mais um. No entanto, os comentários da foto, com 260 mil curtidas até a manhã desta quarta (10), ainda foram marcados por muitas críticas a Ana Hickmann. “Você deveria apoiar as práticas humanitárias em defesa de dias melhores”, reclamou um seguidor.

“Gostava tanto de você, lhe admirava há muitos anos, mas suas escolhas políticas são lamentáveis”, criticou outro usuário. Hickmann também publicou uma foto com a esposa de Sergio Moro, Rosângela Moro, e escreveu: “Amei te conhecer!! Obrigada pelo seu carinho”.

Esta não é a primeira, nem segunda vez que a família de Hickmann se manifesta nas redes sociais sobre política. Em dezembro de 2018, antes da posse de Jair Bolsonaro, o marido da apresentadora, Alexandre Correa, publicou um recado polêmico a deputadas do PT, Gleisi Hoffmann e Maria do Rosário. “Avisem a Gleisi e Maria do Rosário que se sobrevoarem Brasília de vassoura serão abatidas”, diz a publicação, feita em 30 de dezembro.

