Todo mundo que já viajou de avião para o exterior sabe que não pode levar nada de líquido que ultrapasse os 100ml.

No entanto, tem sempre um esquecido que acaba colocando um perfume na mala de mão e, ao passar pelo detector, fica sem o produto. Mas o caso de um turista de Zhengzhou, China, foi diferente.

O homem foi parado na segurança de um aeroporto da Austrália com 2,5 litros de leite na mala de mão. As autoridades explicaram que ele teria que deixar o alimento, pois é proibido embarcar com tanto líquido. Indignado, ele decidiu beber todo o leite para não ter desperdício.

“É muito mais barato comprar leite na Austrália do que na China. Aqui é mais barato do que água lá”, disse o turista, que foi identificado apenas como Nan, em um vídeo que circula na internet.

“Nunca vi uma pessoa tomar tanto leite assim”, disse um dos amigos dele nas imagens. O preço de 1 litro de leite na Austrália, segundo o Daily Mail, é de R$ 2,7. Já na China, o valor é de R$ 35.

