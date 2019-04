DA VEJA SP



Uma história pra lá de inusitada rendeu muita polêmica no Encontro desta quarta-feira (10). Fátima Bernardes recebeu convidados da plateia para falar sobre dúvidas que foram inspiradas pelas músicas da dupla sertaneja Matheus & Kauan.

A narrativa de Weverton surpreendeu a apresentadora e não agradou a muitos dos telespectadores que assistiam ao matinal da TV Globo. Casado, ele perguntou ao vivo se deveria dar uma chance… à ex.

“A minha história é a seguinte: há quatro anos eu a conheci então, por ela estar num relacionamento, a gente não pode continuar. E ela sumiu, do nada. Desapareceu por um tempo. Depois, pelas redes sociais, ela me encontrou. Eu já estava num relacionamento, como estou agora, aí que complicou. Como é que a gente ia decidir isso? Aí ela acabou parando, não aceitando as minhas condições, porque eu fui sincero, ela pediu sinceridade, eu acabei contando o que aconteceu no começo, no meio e durante o meu relacionamento. Eu acho que fui sincero demais, então isso também fez ela se afastar, novamente”, explicou Weverton. “E você mandou ela decidir o que?”, questionou Fátima, confusa. “Decidir o que eu faço, se eu continuo ou se eu insisto”, explicou o convidado. “Se você continua com o seu casamento?“, indagou a apresentadora, surpresa.

“Meu Deus… eu achei que era algo mais simples!”, disparou Fátima. “Não é que você foi sincero demais, você é enrolado demais! E aí o que que acontece: você quer ter dois mundos a sua disposição. Você está dentro de um casamento já olhando para uma relação que ficou em aberto!”, disse Fabrício Carpinejar. “Mas eu tinha liberdade não época, ela não pode. Mas quando ela me reencontrou, eu que não posso”, tentou justificar Weverton. “Amor é pontualidade, não teve pontualidade. A medida que você entra em um relacionamento, você precisa fechar a porta. Você não podia nem estar olhando algo que ficou pendente, morreu!”.

A história surpreendeu outros convidados do Encontro. “Só uma dúvida, tua esposa tá assistindo o programa?“, indagou a atriz Ana Clara Gueiros. “Não sei, acho que ela está”, respondeu Weverton. “Então ela vai resolver por você!”, disse a humorista. “Muito obrigada, Weverton. Você me surpreendeu!”, disse Fátima, encerrando o bate-papo — clique aqui para assistir ao momento constrangedor.

