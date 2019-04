DA CBN



Um homem, ainda não identificado, é procurado pela polícia por suspeita de atentado ao pudor e lesão corporal em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Segundo a vítima, ele praticou atos obscenos em frente a duas banhistas que estavam na Praia do Forte, uma das mais movimentadas da cidade, e ainda tentou atacar uma delas.



O que ele não sabia é que uma das vítimas era lutadora de MMA. Os dois entraram em luta corporal. Imagens publicadas nas redes sociais mostram a mulher correndo atrás do suspeito, que tenta se defender dos golpes. Apesar do enfrentamento, ele conseguiu escapar.



O caso foi encaminhado para a Delegacia da Mulher da cidade que, procurada, informou que vai usar as imagens para tentar identificar o suspeito.

