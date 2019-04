DA QUEM



Wesley Safadão está passando por um momento delicado na vida pessoal. Os dois filhos do cantor com Thyane Dantas - Dom, de 6 meses, e Ysys, de 4 anos - estão com pneumonia. A informação foi confirmada a QUEM nesta quarta-feira (10) pela assessoria de imprensa do artista.

As duas crianças estão internadas em um hospital de Fortaleza, no Ceará, desde o último sábado (6). O músico também é pai de Yhudi, de 8 anos, de sua relação com a digital influencer Mileide Mihaile.

"Ambos estão bem e prestes a receber alta. As crianças foram hospitalizadas devido a um tratamento mais eficaz dos antibióticos. Por cuidados médicos todos os exames foram realizados, inclusive o de H1N1, que deu negativo. A família pede a compreensão e respeito dos colegas de imprensa nesse momento mais peculiar", divulgou a assessoria através de um comunicado.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/filhos-de-wesley-safadao-dao-entrada-em-hospital-de-fortaleza-no-ceara.html