Jack Dorsey, CEO do Twitter, abriu o jogo sobre sua rotina para melhorar o desempenho mental e cuidar da saúde. O empresário de 42 anos faz jejum intermitente todos os dias, além de caminhar para o trabalho e fazer banhos de gelo.

Ele contou que faz apenas uma refeição por dia, entre 18h30 e 21h -- o que não é recomendado pelos especialistas, que recomendam de três a seis refeições por dia. Sua dieta é baseada em proteínas e vegetais. "Durante o dia eu me sinto muito mais focado", explicou Dorsey ao podcast de Ben Greenfield. No fim de semana, o CEO não se alimenta, fazendo jejum de sexta-feira ao domingo e ingerindo apenas água.

"A primeira vez que eu fiz isso, no terceiro dia eu achei que estava alucinando", revelou o empresário. "Mas quando fiz as próximas duas vezes, tornou-se tão claro para mim como os nossos dias estão centrados nas refeições e como a experiência que tive, quando eu estava jejuando por muito mais tempo, fez com que o tempo diminuisse a velocidade".

Além da dieta e do jejum, Dorsey contou que faz meditação duas vezes por dia e começa suas manhãs tomando banho de gelo. À tarde, o CEO explicou que vai à sauna por apenas 15 minutos a temperatura de 104ºC. Em seguida, ele mergulha em uma banheira de gelo a 2ºC por três minutos.

"Nada havia me dando mais confiança mental do que ir da temperatura ambiente para o frio extremo, especialmente de manhã. Ir da cama para a banheira de gelo. Isso abre a minha mente", explicou Dorsey.

Durante o trabalho, o CEO usa uma mesa elevada com uma lâmpada de infravermelho (que promove a regeneração celular e o anti-envelhecimento, além de prevenir lesões e doenças), toma suplementos e vitamina C e pratica exercícios de 7 minutos em casa.

"Muita da minha rotina é devido ao que parecia que só tinha que ser feito para, não apenas sobreviver, mas para ter certeza de que eu continuasse trabalhando e sendo claro", disse ele no podcast. "Algumas práticas foram impactantes, outras ainda não funcionaram. Isso só me beneficia se eu elevo o limite de mim mesmo."

