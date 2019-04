DA VEJA



As participantes Paula e Hariany se desentenderam na madrugada desta quinta-feira, 11, durante uma festa na casa do Big Brother Brasil, e a discussão terminou num ato que muitos internautas entenderam como agressão – que seria passível de expulsão do jogo.

A briga teve início quando Hariany acusou a colega de dizer coisas “sem noção”, magoando pessoas a sua volta.

Paula, por sua vez, respondeu pedindo que a companheira de programa “calasse a boca”, e o clima esquentou. Depois de uma longa troca de insultos, Paula, rindo, correu para tentar abraçar a amiga, que reagiu com um empurrão. A participante caiu no chão. No momento da discussão, as duas aparentavam ter bebido.

O caso chamou a atenção do público, que foi ao Twitter pedir a expulsão de Hariany pelo ato agressivo. Até a manhã desta quinta-feira, a hashtag #HarianyExpulsa estava entre os tópicos mais comentados na rede social. Alguns usuários, porém, A produção do programa ainda não se manifestou sobre uma possível punição.

Fonte: https://veja.abril.com.br/entretenimento/publico-pede-expulsao-de-participante-do-bbb-apos-agressao/