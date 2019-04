DA QUEM



Sabrina Sato abriu o jogo com QUEM e confessou estar passando por um dilema que muitas mulheres vivem após dar à luz. A apresentadora, mãe da pequena, Zoe, de quatro meses, disse ter perdido o desejo sexual após o parto e revelou que o marido, Duda Nagle, foi compreensivo e respeitou a vontade dela.

"A quarentena passou, mas eu falei assim para o Duda: 'Meu amor, a médica falou que não é só quarenta dias. Tem que esperar mais um pouquinho. Amor, a médica falou que tem que esperar uns 60 dias mais ou menos. Ele acredita. Agora, a gente está começando a brincar, porque ninguém é de ferro. No início, não dá vontade mesmo, não, gente. Eu acho que é normal, porque os hormônios mudam. Legal que o Duda respeitou esse momento meu e agora está voltando aos poucos", acredita.

Ao ser questionada se ela está preparada para uma segunda gravidez, Sabrina disse que sim, mas não agora.

"A gente vai fazer o que? Mas não é este o caso. A gente vai se cuidar para não acontecer isso agora. Eu quero curtir a Zoe pelo menos uns dois anos, para depois ir para outro, outra, outros. Acho bom você ter tempo de curtir assim. Eu nunca imaginei que fosse curtir tanto a filha assim. Hoje, eu passei o dia em casa com a Zoe até a hora de me arrumar e vir para este evento", contou.

Mamãe babona, a apresentadora se derreteu ao falar das roupinhas de Zoe. "Ela ganhou uma roupinha que foi do Duda. A gente vai ter que lavar né?! Que estava meio com cheiro de mofo porque estava muito tempo guardada. Ela ganhou uma roupinha do Duda que a Leda (Nagle) guardou e também um vestidinho que foi da Karina (Sato - irmã de Sabrina), que passou para mim, depois foi para a minha prima e agora será da Zoe", concluiu.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/sabrina-sato-fala-sobre-falta-de-desejo-sexual-apos-dar-luz-nao-da-vontade-mesmo.html