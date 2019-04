DO METRÓPOLES



A apresentadora Mariana Gross, do RJ1, telejornal da Globo no Rio de Janeiro, compartilhou em seu Instagram um bastidor para lá de engraçado durante a exibição da edição que foi ao ar ao vivo nessa quarta-feira (10/4).

“Quando a calça descostura durante o jornal? O que fazer? Enquanto o repórter entra ao vivo, a super camareira Thay, escondida atrás da bancada, costura. Deu até para comemorar!”, escreveu, pegando os seguidores de surpresa.

O momento ocorreu quando a transmissão do jornal mostrava apenas o link ao vivo do repórter em frente a um hospital. “Isso a Globo não mostra, mas eu mostro”, brincou a apresentadora, fazendo referência ao quadro que faz sucesso no Fantástico.

O post viralizou, mas acabou sendo apagado por Marina.

