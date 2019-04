DA VEJA SP



Uma cena muito comentada nas redes sociais provocou discussão também entre atrizes da Globo. Em tom emocionado, Giovanna Antonelli publicou no Instagram um vídeo que mostra um rapaz ajudando uma senhora a atravessar a rua, enquanto ele é encharcado pela chuva. “Em meio ao caos, ver amor traz esperança”, ela escreveu.

Muitos internautas não concordaram com ela e apontaram racismo na atitude da aposentada, que contou sua história pouco depois. Fabiula Nascimento, que interpretou a irmã da personagem de Antonelli na novela Segundo Sol, foi uma delas. “Não é bonito, não, Gio. Isso é Casa Grande e Senzala”, disse, em referência ao livro de Gilberto Freyre sobre escravidão no Brasil.

Outras famosas se manifestaram: “E a senhora sequer agradece. A imagem me remete aos filmes sobre escravidão”, disse a atriz Maria Gal. “Enxergo um rapaz jovem tendo cuidado com uma senhora”, discordou Vanessa Giacomo. “É isso que me faz seguir, saber que nem tudo tá perdido”, escreveu Antonia Fontenelle.

Pouco depois, Fabiula publicou um post sobre o homem que ajudou a aposentada no Rio, com uma vaquinha virtual para ajudá-lo: “Esse é Varlei Rocha Alves e trabalha como guardador de carros em Copacabana. No vídeo que viralizou na internet, ele ajuda uma senhora a atravessar a rua, colocando caixotes pra ela não se molhar. Nisso, molha o tênis dele mesmo todinho! Divertido, generoso, gentil… Provou pra geral que a gente ainda pode ter esperança e disse que a senhorinha o agradeceu muito”.

