Depois de exibir uma longa reportagem sobre as consequências da chuva que assolou o Rio de Janeiro no início da semana, William Bonner deu uma pausa no Jornal Nacional e quebrou o protocolo para contar uma história curiosa que ocorreu com ele próprio. O âncora disse que, por causa da chuva, teve que ter o carro rebocado (por uma alma caridosa) para chegar à Globo.

– Isso que a gente viu na reportagem, muitos de nós vimos pessoalmente, no dia da chuva. A Globo fica no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e tudo aqui em volta ficou tomado de água. Muitos de nós foram pra casa e, no seu caso, pro hotel, cercados de água. Mas, ainda ontem, pra vir trabalhar não foi muito fácil, não. Cada um deu um jeitinho. Eu mesmo vim a pé. E, vindo pra cá, no meio da Rua Jardim Botânico, tentando ver por onde tinha menos água, quando eu tava naquela situação de escolher exatamente o meio da pista, surgiu um caminhão-guincho…

– Um reboque? – perguntou Giuliana Morrone, companheira de bancada.

– Um reboque. Um motorista parou e gentilmente me permitiu subir na boleia para atravessar o aguaceiro. Agradeço agora imensamente também a esse gesto simples, mas muito oportuno, de solidariedade.

– Você não tinha me contado isso, não – ela disse.

– É. Lembrei disso agora.

– Usei meus braços fortes para empurrar o carro da nossa amiga, que ficou surfando pelas águas, em plena chuvarada – ela completou.

